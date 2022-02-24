В ВСУ и МВД сообщили, что в плен взяли первых российских военных и диверсанта
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Первые российские солдаты попали в плен украинских военнослужащих, передает УНН со ссылкой на информацию Главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.
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“Военнослужащие 93 омбр взяли в плен двух российских оккупантов из в/ч 91701 ямпольского мотострелкового полка”, — сообщил он.
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Кроме того, по информации советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, "только что под Гостомелем полицией Киевской области был захвачен первый российский военный диверсант".
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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.
По данным Генштаба ВСУ на 10:30 24 февраля, группировки Вооруженных Сил Украины стойко держат оборону государства, возвращена под полный контроль Мариуполь и Счастье.
Впоследствии в частности сообщалось, что российская техника пошла на прорыв в Киевской области.
На всей территории Украины ввели военное положение.