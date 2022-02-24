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Генштаб ЗСУ оновив інформацію: тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя

Генштаб ЗСУ оновив інформацію: тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя

Київ • УНН

 • 181923 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, пише УНН.

Цитата:

"Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці. Силами наших військ повернено під повний контроль міст Маріуполь та Щастя", - сказано у повідомленні.

Вказано, що знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.

"Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.

У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.

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