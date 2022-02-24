Генштаб ЗСУ оновив інформацію: тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, пише УНН.
Цитата:
"Угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави. У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці. Силами наших військ повернено під повний контроль міст Маріуполь та Щастя", - сказано у повідомленні.
Вказано, що знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
"Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.
На всій території України ввели воєнний стан.