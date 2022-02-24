Генштаб ВСУ обновил информацию: держат оборону государства, возвращены под полный контроль Мариуполь и Счастье

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Киев • УНН

 • 181919 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Группировки Вооруженных Сил Украины стойко держат оборону государства, возвращены под полный контроль Мариуполь и Счастье. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook, пишет УНН.

Цитата:

"Группировки Вооруженных Сил Украины стойко держат оборону государства. В Черниговской области удалось остановить противника. Тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где противник понес потери в живой силе и технике. Силами наших войск возвращено под полный контроль города Мариуполь и Счастье", - сказано в сообщении.

Указано, что уничтожено не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники врага.

"Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако силы обороны Украины дают отпор агрессору", - говорится в сообщении.

Дополнение

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили об интенсивных обстрелах на востоке страны и ракетно-бомбовых ударов по ряду аэропортов.

В ГПСУ сообщили, что российская военная техника нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях, ранены ряд пограничников.

На всей территории Украины ввели военное положение.

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