У ЗСУ та МВС повідомили, що в полон взяли перших російських військових та диверсанта
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Перші російські солдати потрапили в полон українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на інформацію Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.
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“Військовослужбовці 93 омбр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку”, — повідомив він.
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Окрім того, за інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, "щойно під Гостомелем поліцією Київської області було захоплено першого російського військового диверсанта".
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Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.
За даними Генштабу ЗСУ на 10:30 24 лютого, угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя.
Згодом зокрема повідомлялося, що російська техніка пішла на прорив в Київській області.
На всій території України ввели воєнний стан.