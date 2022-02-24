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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У ЗСУ та МВС повідомили, що в полон взяли перших російських військових та диверсанта

У ЗСУ та МВС повідомили, що в полон взяли перших російських військових та диверсанта

Київ • УНН

 • 304703 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Перші російські солдати потрапили в полон українських військовослужбовців, передає УНН з посиланням на інформацію Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

Цитата:

“Військовослужбовці 93 омбр взяли в полон двох російських окупантів з в/ч 91701 ямпольского мотострілкового полку”, — повідомив він.

Деталі

Окрім того, за інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, "щойно під Гостомелем поліцією Київської області було захоплено першого російського військового диверсанта".

Додамо

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.

За даними Генштабу ЗСУ на 10:30 24 лютого, угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави, повернуто під повний контроль Маріуполь та Щастя.

Згодом зокрема повідомлялося, що російська техніка пішла на прорив в Київській області.

На всій території України ввели воєнний стан.

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