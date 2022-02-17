В ВСУ прокомментировали понтонный мост у границы в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В ВСУ отреагировали на понтонный мост на границе в Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление командующего ООС генерала-лейтенанта ВСУ Александра Павлюка в эфире “Право на власть”.
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По словам Павлюка, возведение понтонного моста на границе в Беларуси, является провокацией и игрой мускулами.
“Очередная провокация и игра мускулами. Больше в том направлении (белорусском — ред.) ничего не вижу”, — сказал Павлюк.
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По информации CNN, понтонный мост через реку Припять уже демонтировано. Его снесли буквально за одну ночь.