У ЗСУ прокоментували понтонний міст біля кордону в Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У ЗСУ відреагували на понтонний міст на кордоні в Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву командувача ООС, генерала-лейтенанта ЗСУ Олександра Павлюка в ефірі “Право на владу”.
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За словами Павлюка, зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі, є провокацією і грою м’язами.
“Чергова провокація і гра м’язами. Більше в тому напрямку (білоруському — ред.) нічого не бачу”, — сказав Павлюк.
Додамо
За інформацією CNN, понтонний міст через річку Прип'ять вже демонтовано. Його знесли буквально за одну ніч.