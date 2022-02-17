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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 60687 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

У ЗСУ прокоментували понтонний міст біля кордону в Білорусі

У ЗСУ прокоментували понтонний міст біля кордону в Білорусі

Київ • УНН

 • 30592 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. У ЗСУ відреагували на понтонний міст на кордоні в Білорусі. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву командувача ООС, генерала-лейтенанта ЗСУ Олександра Павлюка в ефірі “Право на владу”.

Цитата

За словами Павлюка, зведення понтонного моста на кордоні в Білорусі, є провокацією і грою м’язами.

“Чергова провокація і гра м’язами. Більше в тому напрямку (білоруському — ред.) нічого не бачу”, — сказав Павлюк.

Додамо 

За інформацією CNN, понтонний міст через річку Прип'ять вже демонтовано. Його знесли буквально за одну ніч.

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