В ВСУ до сих пор три случая COVID-19, на изоляции находится 99 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Вооруженных силах Украины зафиксировано три случая COVID-19, на изоляции находится 99 человек. Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook, передает УНН.
"На 7:00 6 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 3 случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 99 человек", - сообщили в Медицинских силах ВСУ.
Как отмечается, количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 28 человек.
"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", - добавили в Медицинских силах.
Напомним, в Украине зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 человек умерли.