У ЗСУ досі три випадки COVID-19, на ізоляції перебуває 99 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Збройних силах України зафіксовано три випадки COVID-19, на ізоляції перебуває 99 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook, передає УНН.
"На 7:00 6 квітня в Збройних силах України зареєстровано 3 випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 99 осіб", - повідомили у Медичних силах ЗСУ.
Як зазначається, кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 28 осіб.
"Аналіз захворювань серед військових та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами", - додали у Медичних силах.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1319 випадків COVID-19, 38 людей померли.