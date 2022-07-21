В вс рф наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, которые проходили службу по краткосрочным контрактам

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"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил российской федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам. Также, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним

Российские оккупанты боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, что приводит к увеличению отказов рашистов от участия в боевых действиях в Украине.