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В вс рф наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, которые проходили службу по краткосрочным контрактам

В вс рф наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, которые проходили службу по краткосрочным контрактам

Киев • УНН

 • 276732 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. В воинских частях вооруженных сил российской федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Цитата

"По имеющейся информации, в воинских частях вооруженных сил российской федерации наблюдается тенденция по увольнению значительной части личного состава, проходивших службу по краткосрочным контрактам. Также, большинство военнослужащих отказывается продлевать долгосрочные контракты, действие которых закончилось", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним 

Российские оккупанты боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях, что приводит к увеличению отказов рашистов от участия в боевых действиях в Украине.

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