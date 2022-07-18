Рашисти бояться активного опору місцевого населення, який наростає на Херсонщині та Запоріжжі – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Російські окупанти бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, що призводить до збільшення відмов рашистів від участі в бойових діях в України Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Особовий склад противника деморалізований, що обумовлено постійним переносом термінів їх ротації. Загарбники бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях. Все це призводить до збільшення відмов окупантів від участі в бойових діях на території України», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Окрім того, повідомляється, що у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї.
Доповнення
Високопоставлені чиновники США переконані, що у росії немає достатньої кількості сил, щоб повністю контролювати окуповану територію Херсонської області.
Додамо
На Запоріжжі здетонував потяг, який перевозив окупантів та боєприпаси.