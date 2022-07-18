Рашисты боятся активного сопротивления местного населения, которое нарастает в Херсонской и Запорожской областях – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Российские оккупанты боятся активного сопротивления местного населения, которое нарастает в частности в Херсонской и Запорожской областях, что приводит к увеличению отказов рашистов от участия в боевых действиях в Украине. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины», - говорится в сообщении.
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Кроме того, сообщается, что в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.
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Высокопоставленные чиновники США убеждены, что у россии нет достаточного количества сил, чтобы полностью контролировать оккупированную территорию Херсонской области.
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В Запорожской области сдетонировал поезд, который перевозил оккупантов и боеприпасы.