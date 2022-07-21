У зс рф спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах

Цитата

"За наявною інформацією, у військових частинах збройних сил російської федерації спостерігається тенденція щодо звільнення значної частини особового складу, які проходили службу по короткострокових контрактах. Також, більшість військовослужбовців відмовляється подовжувати довготермінові контракти, дія яких закінчилась", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо

Російські окупанти бояться активного опору місцевого населення, який наростає зокрема у Херсонській та Запорізькій областях, що призводить до збільшення відмов рашистів від участі в бойових діях в Україні.