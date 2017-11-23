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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5299 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 6356 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:14 • 76879 просмотра

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Актуальное
В зоне отчуждения ЧАЭС пограничники задержали собирателя радиоактивного металла

В зоне отчуждения ЧАЭС пограничники задержали собирателя радиоактивного металла

Киев  •  УНН

 • 15639 просмотра

ЖИТОМИР-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Житомирские пограничники задержали мужчину, который незаконно проникнув в зону отчуждения, собирал там радиоактивный металл. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

29-летний житель Киевской области вчера повредил заградительный забор и на мотоцикле проник в зону отчуждения ЧАЭС, где начал собирать и готовить для вывоза металлолом. На момент задержания мужчина уже успел собрать около 200 кг радиоактивного металла.

“Сейчас сотрудниками полиции на гражданина Украины составлены административные документы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Проверочные мероприятия продолжаются”, — сообщают пограничники.

Как ранее сообщал УНН, в поисках металла неизвестные разрыли экскаватором место, где хранились контейнеры с зараженными опасными отходами в Кировоградской области.

Напомним, по последним данным статистики, в 2016 году в Украине накоплено 12 млрд тонн отходов, из которых 12 млн тонн — это опасные и ядовитые вещества, которые могут провоцировать рак у населения. Екологи утверждают, что напряженную ситуацию в сфере опасных отходов обостряет мораторий на проверки.

Отсутствие контроля привело к распространению мошенников на рынке и недобросовестного поведения утилизаторов ядовитых веществ.

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Так, в мае химикатами отравились харьковские дети. По данным прокуратуры, частная компания 17 мая выгрузила на свалке 54 бочки объемом 200 литров каждая с неизвестными веществами. На трех емкостях была надпись “метилмеркаптан”. Именно из этих бочек произошла утечка вещества. Вследствие загрязнения в больницу госпитализировали троих несовершеннолетних жителей села (2000-2004 г.р.).

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