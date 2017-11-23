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У зоні відчуження ЧАЕС прикордонники затримали збирача радіоактивного металу

У зоні відчуження ЧАЕС прикордонники затримали збирача радіоактивного металу

Київ • УНН

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ЖИТОМИР-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Житомирські прикордонники затримали чоловіка, який незаконно проникнувши до зони відчуження, збирав там радіоактивний метал. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, передає УНН.

29-річний мешканець Київщини вчора пошкодив загороджувальний паркан та на мотоциклі проник до зони відчуження ЧАЕС, де почав збирати та готувати для вивозу металобрухт. На момент затримання чоловік вже встиг назбирати близько 200 кг радіоактивного металу.

“Наразі співробітниками поліції на громадянина України складені адміністративні документи за порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевості, що зазнала радіоактивного забруднення. Перевірочні заходи тривають”, — повідомляють прикордонники.

Як раніше повідомляв УНН, у пошуках металу невідомі особи розрили екскаватором місце, де зберігались контейнери із зараженими небезпечними відходами на Кіровоградщині.

Нагадаємо, за останніми даними статистики, у 2016 році в Україні накопичено 12 млрд тонн відходів, з яких 12 млн тонн — це небезпечні і отруйні речовини, які можуть провокувати рак у населення.Екологи стверджують, що напружену ситуацію у сфері небезпечних відходів загострює мораторій на перевірки.

Відсутність контролю призвела до поширення шахраїв на ринку та недобросовісної поведінки утилізаторів отруйних речовин.

 

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Так, у травні хімікатами отруїлися харківські діти. За даними прокуратури, приватна компанія 17 травня вивантажила на сміттєзвалищі 54 бочки об’ємом 200 літрів кожна з невідомими речовинами. На трьох ємностях був напис “метилмеркаптан”. Саме з цих бочок стався витік речовини. Внаслідок забруднення до лікарні госпіталізовано трьох неповнолітніх жителів села (2000-2004 р.н.).

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