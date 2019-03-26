В зоне ООС зафиксировали очередное нарушение врагом законов и обычаев войны
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Генеральной прокуратурой Украины в очередной раз задокументирован факт наглого нарушения врагом законов и обычаев войны во время обстрела города Марьинка Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПУ.
"19 марта 2019 года около 18:00 с временно оккупированной территории Донецкой области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву осуществили прицельный обстрел города Марьинка Донецкой области", - указали в прокуратуре.
На место происшествия выехала группа в составе сотрудников управления по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины.
"Прокурорами указанного управления с полным соблюдением требований процессуального законодательства Украины задокументированы факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны. В частности, во время осмотра места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела повреждены два жилых дома по улице Москалевского в городе Марьинка", - указали в ГПУ.
В настоящее время, по данным прокуратуры, установлено, что "обстрел велся снарядами калибра 82 мм из поселка Трудовое Петровского района города Донецка (временно оккупированная территория Донецкой области)", - добавили в Генпрокуратуре.
Принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению указанного преступления.
"Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного гуманитарного права будут переданы в Международный уголовный суд", - отметили в ГПУ.
Напомним, в конце февраля ГПУ был задокументирован факт нарушения врагом законов и обычаев войны во время обстрела города Золотое Луганской области.