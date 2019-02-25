На Донбасі зафіксували чергове порушення ворогом законів та звичаїв війни

"24.02.2019 близько 5:30 з тимчасово окупованої території Луганської області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, усупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл міста Золоте Попаснянського району Луганської області", - повідомив Лисенко у Facebook.

На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, ГПУ, співробітників Нацполіції та СБУ.

"Прокурорами вказаного управління з повним додержанням вимог процесуального законодавства України задокументовано факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни. Зокрема, у ході огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу зруйновано та пошкоджено 6 житлових будинків, 4 господарські споруди та 2 транспортні засоби", - повідомив речник ГПУ.

"На теперішній час встановлено, що обстріл вівся снарядами калібру 152 мм із міста Первомайськ Луганської області (тимчасово окупована територія)", - додав Лисенко.

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - вказав речник ГПУ.

Раніше місія ОБСЄ втратила безпілотник біля Луганська.