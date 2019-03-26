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У зоні ООС зафіксували чергове порушення ворогом законів та звичаїв війни

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Генеральною прокуратурою України вчергове задокументовано факт зухвалого порушення ворогом законів та звичаїв війни під час обстрілу міста Мар’їнка на Донеччині. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГПУ.

У зоні ООС зафіксували чергове порушення ворогом законів та звичаїв війни

"19 березня 2019 року близько 18:00 з тимчасово окупованої території Донецької області російсько-терористичні сили, застосовуючи важку артилерію, всупереч міжнародному гуманітарному праву здійснили прицільний обстріл міста Мар’їнка Донецької області", - вказали у прокуратурі.

На місце події виїхала група у складі працівників управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України та Служби безпеки України.

"Прокурорами вказаного управління з повним додержанням вимог процесуального законодавства України задокументовано факти порушення російсько-терористичними силами законів та звичаїв війни. Зокрема, під час огляду місця події виявлено, що внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено два житлових будинки по вулиці Москалевського в місті Мар’їнка", - вказали у ГПУ.

На теперішній час, за даними прокуратури, встановлено, що "обстріл вівся снарядами калібру 82 мм із селища Трудівські Петровського району міста Донецька (тимчасово окупована територія Донецької області)", - додали у Генпрокуратурі.

Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного злочину.

"Здобуті докази порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного гуманітарного права буде передано до Міжнародного кримінального суду", - зазначили у ГПУ.

Нагадаємо, наприкінці лютого ГПУ було задокументовано факт порушення ворогом законів та звичаїв війни під час обстрілу міста Золоте Луганської області.

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