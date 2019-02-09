В зоне ООС с начала суток уже семь вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. С начала суток до 18 часов на Донбассе произошло семь вражеских обстрелов, в том числе два - с запрещенного минскими договоренностями оружия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск семь раз, в том числе два раза - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - сообщили в штабе.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции наших защитников вблизи поселка Пески; крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Чермалык; со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - наши позиции вблизи Павлополя.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Крымское, станковых противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Травневое, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Новотошковское.
Также позиции наших войск были обстреляны из минометов калибра 120 мм в районе поселка Пески и из минометов 82-го калибра вблизи села Крымское.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было. Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - указали в штабе.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, боевики продолжают препятствовать деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе.