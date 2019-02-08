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Бойовики продовжують перешкоджати діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Бойовики продовжують перешкоджати діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. На Донбасі збройні формування Російської Федерації та їхні найманці продовжують перешкоджати діяльності спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, забороняючи їм потрапляти на непідконтрольні Україні об'єкти і території. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

"За даними щоденного звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 07.02.2019 року, зафіксовані обмеження свободи пересування, заборона доступу та інші перешкоди у виконанні мандата Місії. Так, окупант збройних формувань Російської Федерації на блокпості поблизу селища Верхньошироківське (на північний схід від Маріуполя) відмовив патрулю Місії у проїзді до місця моніторингу, посилаючись на необхідність попереднього отримання дозволу від його командирів. Через деякий час очікування на блокпості міжнародним спостерігачам дозволили проїхати", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що за останній час такі дії окупантів щодо заборони доступу спостерігачів СММ ОБСЄ набувають системного характеру.

"Так, двоє окупантів в черговий раз (заборону було також зафіксовано у щоденному звіті Місії від 4 лютого 2019 року) не дозволили патрулю Місії проїхати через блокпост, розташований поблизу Заїченко (на північному сході від Маріуполя). Тим самим бойовики не дозволили спостерігачам проїхати в західному напрямку до селища Пікузи", - зазначили у штабі ООС.

Крім того, на блокпості поблизу Ясинуватої, на північному сході від Донецька, двоє озброєних окупантів збройних формувань РФ в черговий раз відмовив патрулю СММ у проїзді.

"Останній випадок подібної затримки був зафіксований у щоденному звіті СММ від 4 лютого 2019 року. Бойовик пояснив свою відмову тим, що йому необхідно отримати попередній дозвіл від своїх командирів. Через деякий час перебування на блокпості та після втручання ватажків російсько-окупаційних військ патрулю Місії все ж таки дозволили проїхати за маршрутом патрулювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, бойовики продовжують глушити безпілотник СММ ОБСЄ на Донбасі.

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