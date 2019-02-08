Бойовики знову глушили безпілотник ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Збройні формування Російської Федерації та їхні найманці на Донбасі продовжують глушити безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
"За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 07.02.2019 року, 5 лютого, при здійсненні контрольного польоту над тимчасово непідконтрольними владі України районами Луганської області БПЛА СММ дальнього радіуса дії тимчасово втрачав сигнал GPS. Порушення в роботі сталося, по всій видимості, через глушіння з боку окупантів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що при здійсненні контрольного польоту над районами Донецької області, тимчасово непідконтрольними владі України, неподалік від міста Іловайськ, безпілотник СММ ОБСЄ тимчасово втратив сигнал GPS.
Нагадаємо, протягом доби бойовики обстріляли позиції українських військ вісім разів.