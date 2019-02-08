Бойовики здійснили 8 обстрілів на Донбасі: один військовий загинув, двоє - поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Протягом доби бойовики обстріляли позиції українських військ вісім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та двоє отримали поранення, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
“Протягом доби, у період з 00.00 до 18.00, противник обстріляв позиції наших військ вісім разів, в тому числі один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння”, — йдеться у повідомленні.
Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід” бойовики двічі обстріляли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї позиції наших захисників поблизу міста Авдіївка, а також зафіксовано роботу ворожого снайпера; поблизу селища Водяне — з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї та з гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Павлопіль.
“У смузі дій оперативно-тактичного угруповання „Північ“ найманці двічі обстріляли позиції українських військових з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Кримське та з гранатометів поблизу населеного пункту Зайцеве.
Також позиції наших військ були обстріляні в районі хутора Вільний з мінометів калібру 120 мм. та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та двоє отримали поранення, повідомили у прес-центрі.
“Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 7 лютого російські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.