Боевики совершили 8 обстрелов на Донбассе: один военный погиб, двое - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В течение суток боевики обстреляли позиции украинских войск восемь раз, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток, в период с 00.00 до 18.00, противник обстрелял позиции наших войск восемь раз, в том числе один раз с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции наших защитников вблизи города Авдеевка, а также зафиксировано работу вражеского снайпера; вблизи поселка Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Павлополь.
"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов вблизи населенного пункта Зайцево.
Также позиции наших войск были обстреляны в районе хутора Вильный из минометов калибра 120 мм и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения, сообщили в пресс-центре.
"Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 февраля российские боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе два раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.