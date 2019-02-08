Боевики снова глушили беспилотник ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники на Донбассе продолжают глушить беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 07.02.2019 года, 5 февраля, при осуществлении контрольного полета над временно неподконтрольными власти Украины районами Луганской области БПЛА СММ дальнего радиуса действия временно терял сигнал GPS. Нарушения в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что при осуществлении контрольного полета над районами Донецкой области, временно неподконтрольными власти Украины, недалеко от города Иловайск, беспилотник СММ ОБСЕ временно потерял сигнал GPS.
Напомним, в течение суток боевики обстреляли позиции украинских войск восемь раз.