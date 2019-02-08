Боевики продолжают препятствовать деятельности СММ ОБСЕ в Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают препятствовать деятельности наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, запрещая им попадать на неподконтрольные Украины объекты и территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"По данным ежедневного отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 07.02.2019 года, зафиксированы ограничения свободы передвижения, запрет доступа и другие препятствия в выполнении мандата Миссии. Так, оккупант вооруженных формирований Российской Федерации на блокпосту возле поселка Верхнешироковское (северо-восточнее Мариуполя) отказал патрулю Миссии в проезде к месту мониторинга, ссылаясь на необходимость предварительного получения разрешения от его командиров. Через некоторое время ожидания блокпосту международным наблюдателям позволили проехать", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что за последнее время такие действия оккупантов по запрету доступа наблюдателей СММ ОБСЕ приобретают системный характер.
"Так, двое оккупантов в очередной раз (запрет был также зафиксирован в ежедневном отчете Миссии от 4 февраля 2019 года) не позволили патрулю Миссии проехать через блокпост, расположенный вблизи Заиченко (на северо-востоке от Мариуполя). Тем самым боевики не позволили наблюдателям проехать в западном направлении до поселка Пикузы", - отметили в штабе ООС.
Кроме того, на блокпосту вблизи Ясиноватой, на северо-востоке от Донецка, двое вооруженных оккупантов вооруженных формирований РФ в очередной раз отказал патрулю СММ в проезде.
"Последний случай подобной задержки был зафиксирован в ежедневном отчете СММ от 4 февраля 2019 года. Боевик объяснил свой отказ тем, что ему необходимо получить предварительное разрешение от своих командиров. Через некоторое время пребывания на блокпосту и после вмешательства главарей российско-оккупационных войск патрулю Миссии все же позволили проехать по маршруту патрулирования", - говорится в сообщении.
Напомним, боевики продолжают глушить беспилотник СММ ОБСЕ в Донбассе.