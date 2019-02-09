У зоні ООС з початку доби вже сім ворожих обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. З початку доби до 18 години на Донбасі сталося сім ворожих обстрілів, у тому числі два - із забороненої мінськими домовленостями зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом поточної доби, у період з 00:00 до 18:00, противник обстріляв позиції наших військ сім разів, у тому числі два рази – із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння", - повідомили у штабі.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів позиції наших захисників поблизу селища Піски; великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Чермалик; зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – наші позиції поблизу Павлополя.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" найманці обстріляли позиції українських військових з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів поблизу села Кримське, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Травневе, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Новотошківське.
Також позиції наших військ були обстріляні з мінометів калібру 120 мм в районі селища Піски та з мінометів 82-го калібру поблизу села Кримське.
"Втрат серед особового складу Об'єднаних сил допущено не було. Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь шляхом застосування чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - вказали у штабі.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, бойовики продовжують перешкоджати діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі.