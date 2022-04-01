В зоне ООС украинские военные отбили 9 атак захватчиков: уничтожено 8 танков и три БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Украинские военные в течение 1 апреля отбили 9 атак российских оккупантов в зоне проведения Операции объединенных сил в части Донецкой и Луганской областей. Уничтожено 8 вражеских танков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.
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"Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага. Наши воины нанесли потери русским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата противника.
Дополнение
За сутки в районе оперативно-тактического группировки "Восток" российские оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 280 военных и 6 танков.