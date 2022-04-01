У зоні ООС українські військові відбили 9 атак загарбників: знищено 8 танків та три БпЛА

Цитата

"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога.

Доповнення

За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 6 разів атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили до 280 військових та 6 танків.