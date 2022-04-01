У зоні ООС українські військові відбили 9 атак загарбників: знищено 8 танків та три БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Українські військові протягом 1 квітня відбили 9 атак російських окупантів у зоні проведення Операції об’єднаних сил в частині Донецької та Луганської областей. Знищено 8 ворожих танків. Про це повідомляє УНН з посиланням на штаб ООС.
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"Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 44 одиниці броньованої техніки та 16 одиниць автомобільної техніки, а також 10 артилерійських систем противника", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три безпілотних літальних апарати ворога.
Доповнення
За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 6 разів атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили до 280 військових та 6 танків.