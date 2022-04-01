За добу на Сході України військові знешкодили до 280 російських окупантів та 6 танків

КИЇВ. 1 квітня. УНН. За добу в районі оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупанти 6 разів атакували позиції українських захисників. У результаті рашисти втратили до 280 військових та 6 танків. Про це УНН повідомляє з посиланням на Оперативно-тактичне угруповання "Схід".