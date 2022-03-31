Українські захисники знищили колону бронетехніки окупантів на Чернігівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Українські військові знищили колону бронетехніки окупантів у полях Чернігівської області. Про це інформує Міністерство оборони України, пише УНН.
Цитата
“Сили спротиву Сіверщини працюють тихо та результативно. Ще одна колона бронетехніки окупантів знищена десь в полях Чернігівщини. Також заблокована можливість руху ворожої техніки через одну з водойм”, йдеться в повідомленні.
Додамо
30 березня у Чернігівській області Збройні сили України розбили підрозділ логістики російських окупантів.