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Украинские защитники уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Черниговщине

Киев • УНН

 • 207210 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украинские военные уничтожили колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговской области. Об этом информирует Министерство обороны Украины, пишет УНН.

Украинские защитники уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Черниговщине

Цитата

“Силы сопротивления Сиверщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины. Также заблокирована возможность движения вражеской техники через один из водоемов", говорится в сообщении.

Добавим

30 марта в Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили подразделение логистики российских оккупантов.

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