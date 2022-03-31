Украинские защитники уничтожили колонну бронетехники оккупантов на Черниговщине

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“Силы сопротивления Сиверщины работают тихо и результативно. Еще одна колонна бронетехники оккупантов уничтожена где-то в полях Черниговщины. Также заблокирована возможность движения вражеской техники через один из водоемов", говорится в сообщении.

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30 марта в Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили подразделение логистики российских оккупантов.