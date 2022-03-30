На Чернігівщині ЗСУ розбили підрозділ логістики окупантів

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"Наші котики підпортили забезпечення ворога та "деактивували" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей". Далі буде...", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Над Києвом за ніч збили кілька ракет російських окупантів.