В Черниговской области ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов

Цитата

"Наши котики подпортили обеспечение врага и "деактивировали" подразделение логистики. В качестве бонуса - нашли немножко враждебных методичек и листовок-призывов к "таварищам". Дальше будет...", - говорится в сообщении.

Напомним

Над Киевом за ночь сбили несколько ракет российских оккупантов.