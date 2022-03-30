В Черниговской области ВСУ разбили подразделение логистики оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Черниговской области Вооруженные силы Украины разбили подразделение логистики российских оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Север".
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"Наши котики подпортили обеспечение врага и "деактивировали" подразделение логистики. В качестве бонуса - нашли немножко враждебных методичек и листовок-призывов к "таварищам". Дальше будет...", - говорится в сообщении.
Напомним
Над Киевом за ночь сбили несколько ракет российских оккупантов.