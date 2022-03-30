Вночі над Києвом збили кілька ракет окупантів – Денисенко

Цитата

"Наскільки ми можемо зараз говорити, було збито кілька ракет над столицею. Наразі ситуація уточняється", - сказав Денисенко.

Деталі

За його словами, наразі криміногенна ситуація в Києві загалом на досить низькому рівні.

"Якщо ми будемо говорити про криміногенну ситуацію, то вона у цілому на достатньо низькому рівні. Кримінальних злочинів у рази менше, ніж було у довоєнний час", - розповів Денисенко.

Доповнення

У Київській області російські окупанти обстріляли склади з продуктами харчування, прокуратура розпочала розслідування.