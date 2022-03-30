Ночью над Киевом сбили несколько ракет оккупантов – Денисенко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Над Киевом в течение ночи было сбито несколько ракет российских оккупантов. Об этом во время телемарафона сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко, передает УНН.
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"Насколько мы можем сейчас говорить, было сбито несколько ракет над столицей. Сейчас ситуация уточняется", - сказал Денисенко.
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По его словам, сейчас криминогенная ситуация в Киеве в целом на достаточно низком уровне.
"Если мы будем говорить о криминогенной ситуации, то она в целом на достаточно низком уровне. Уголовных преступлений в разы меньше, чем было в довоенное время", - рассказал Денисенко.
Дополнение
В Киевской области российские оккупанты обстреляли склады с продуктами питания, прокуратура начала расследование.