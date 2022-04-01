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За сутки на востоке Украины военные обезвредили до 280 российских оккупантов и 6 танков

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 280 военных и 6 танков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

За сутки на востоке Украины военные обезвредили до 280 российских оккупантов и 6 танков

Цитата

"Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях совершив 6 атак. Все атаки российских фашистских сил были отбиты", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что украинские воины уничтожили:
* личного состава - до 280
* танков - 6
* БТР - 22
* БМП - 19
* артиллерийских систем, минометов - 6
* РСЗО - 2
* АТ - 14
* БПЛА - 3

Дополнение

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