За сутки на востоке Украины военные обезвредили до 280 российских оккупантов и 6 танков
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 280 военных и 6 танков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".
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"Сегодня, 1 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с ночи шли тяжелые бои. Враг пытался большими силами прорвать нашу оборону на отдельных направлениях совершив 6 атак. Все атаки российских фашистских сил были отбиты", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что украинские воины уничтожили:
* личного состава - до 280
* танков - 6
* БТР - 22
* БМП - 19
* артиллерийских систем, минометов - 6
* РСЗО - 2
* АТ - 14
* БПЛА - 3
Дополнение
Украинские военные уничтожили колонну бронетехники оккупантов в полях Черниговской области.