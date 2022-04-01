За сутки на востоке Украины военные обезвредили до 280 российских оккупантов и 6 танков

КИЕВ. 1 апреля. УНН. За сутки в районе оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупанты 6 раз атаковали позиции украинских защитников. В результате рашисты потеряли до 280 военных и 6 танков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".