В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137532 просмотра

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КИЕВ. 24 мая. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано четыре вооруженные провокации со стороны противника. В результате был ранен один украинский военный. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"По состоянию на 12:00 боевики четыре раза открывали огонь. На Луганском направлении после 8:00 противник в течение получаса с ручных противотанковых гранатометов вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Майорского. На Донецком направлении активность врага наблюдалась ночью и под утро. В результате обстрелов был ранен один украинский военный", - сказал Праута.

Также, с начала суток враг со стороны Верхнешироковского со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты украинских военных вблизи Гнутово.

"Кроме того, около 5:00 боевики использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко Новотроицкого", - отметил Праута.

Напомним, 23 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

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