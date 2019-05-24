В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий

"По состоянию на 12:00 боевики четыре раза открывали огонь. На Луганском направлении после 8:00 противник в течение получаса с ручных противотанковых гранатометов вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Майорского. На Донецком направлении активность врага наблюдалась ночью и под утро. В результате обстрелов был ранен один украинский военный", - сказал Праута.

Также, с начала суток враг со стороны Верхнешироковского со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливал опорные пункты украинских военных вблизи Гнутово.

"Кроме того, около 5:00 боевики использовали станковые противотанковые гранатометы во время обстрела военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи недалеко Новотроицкого", - отметил Праута.

Напомним, 23 мая боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.