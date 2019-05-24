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У зоні ООС поранено одного українського військовослужбовця

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири збройні провокації з боку противника. В результаті було поранено одного українського військового. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.

"Станом на 12:00 бойовики чотири рази відкривали вогонь. На Луганському напрямку після 8:00 противник протягом півгодини з ручних протитанкових гранатометів вів вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил неподалік Майорська. На Донецькому напрямку активність ворога спостерігалася вночі та під ранок. В результаті обстрілів було поранено одного українського військового", - сказав Праута.

Також, з початком доби ворог з боку Верхньошироківського зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстрілював опорні пункти українських військових поблизу Гнутового.

"Окрім того, близько 5:00 бойовики використали станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу військовослужбовців Збройних Сил України, які виконують бойові завдання неподалік Новотроїцького", - зазначив Праута.

Нагадаємо, 23 травня бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

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