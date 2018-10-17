В зоне ООС одесская мехбригада понесла потери

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 62853 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116719 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124708 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164428 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151624 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139901 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130145 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 178000 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118277 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141785 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 110816 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 112778 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 112103 просмотра
Актуальное
В зоне ООС одесская мехбригада понесла потери

В зоне ООС одесская мехбригада понесла потери

Киев  •  УНН

 • 9423 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ.17 жовтня.УНН. Одесская 28-я отдельная механизированная бригада понесла потери сегодня в зоне проведения ООС. Об этом корреспонденту УНН сообщил офицер 28-й мехбригады Олег Сидоренко.

"Сегодня в результате снайперского обстрела в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и еще один был ранен", – отметил офицер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики продолжают препятствовать доступу наблюдателей к оккупированным территориям

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС боевики 19 раз открывали огонь по позициям войск Вооруженных сил Украины. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения. По данным разведки, в течение суток три боевика уничтожены и еще двое ранены.

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