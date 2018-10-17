В зоне ООС одесская мехбригада понесла потери

"Сегодня в результате снайперского обстрела в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих и еще один был ранен", – отметил офицер.

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Напомним, за минувшие сутки в районе проведения ООС боевики 19 раз открывали огонь по позициям войск Вооруженных сил Украины. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один получил ранения. По данным разведки, в течение суток три боевика уничтожены и еще двое ранены.