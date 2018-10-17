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Бойовики продовжують перешкоджати доступу спостерігачів до окупованих територій

Бойовики продовжують перешкоджати доступу спостерігачів до окупованих територій

Київ • УНН

 • 9525 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Члени російсько-терористичних угруповань продовжують перешкоджати доступу спостерігачів СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.

"Бойовики продовжують чинити перешкоди діяльності СММ ОБСЄ щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню та відведення озброєнь на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у штабі ООС, зокрема, згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 16 жовтня 2018 року, окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах населених пунктів Заїченко, Верхньошироківське, Безіменне та Вознесенівка.

Нагадаємо, раніше окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах Заїченко, Саханка, Новоазовськ та Леонове.

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