Бойовики продовжують перешкоджати доступу спостерігачів до окупованих територій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Члени російсько-терористичних угруповань продовжують перешкоджати доступу спостерігачів СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій. Про це у Facebook повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил, передає УНН.
"Бойовики продовжують чинити перешкоди діяльності СММ ОБСЄ щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню та відведення озброєнь на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у штабі ООС, зокрема, згідно зі звітом СММ ОБСЄ від 16 жовтня 2018 року, окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах населених пунктів Заїченко, Верхньошироківське, Безіменне та Вознесенівка.
Нагадаємо, раніше окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах Заїченко, Саханка, Новоазовськ та Леонове.