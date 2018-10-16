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Бойовики відмовили представникам ОБСЄ у в’їзді до чотирьох населених пунктів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Бойовики російсько-терористичних угруповань вчергове відмовили представникам місії ОБСЄ у в’їзді для моніторингу ситуації до чотирьох населених пунктів. Про це Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.

"Окупанти не надали спостерігачам доступ для проведення моніторингу у районах Заїченко, Саханка, Новоазовськ та Леонове", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі штабу ООС, інцидент стався від 15 жовтня 2018 року.

Нагадаємо, 10 жовтня бойовики заборонили представникам  місії ОБСЄ проїхати для проведення моніторингу в Верхньошироківське та Южну Ломуватку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ОБСЄ помітила колону військових вантажівок поблизу кордону з РФ

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