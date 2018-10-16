Боевики отказали представителям ОБСЕ во въезде в четыре населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Боевики российско-террористических группировок в очередной раз отказали представителям миссии ОБСЕ во въезде для мониторинга ситуации в четыре населенных пункта. Об этом Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"Оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах Заиченко, Саханка, Новоазовск и Леонова", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре штаба ООС, инцидент произошел от 15 октября 2018 года.
Напомним, 10 октября боевики запретили представителям миссии ОБСЕ проехать для проведения мониторинга в Верхньоширокивское и Южную Ломоватку.
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