ОБСЄ помітила колону військових вантажівок поблизу кордону з РФ

"БПЛА СММ дальнього радіуса дії знову виявив транспортні засоби, зокрема, вантажівку, що перевозила бронетранспортер (БТР), які посеред ночі в’їжджали до України та виїжджали з неї ґрунтовою дорогою в непідконтрольному урядові районі Донецької області поблизу кордону з Російською Федерацію, де відсутні пункти пропуску через кордон", – йдеться у звіті.

Так, близько між 22:20 та 1:40 в ніч з 11 на 12 жовтня БПЛА виявив дві вантажівки, ймовірно, "Урал", які були припарковані уздовж ґрунтової дороги за 500 м на південь від центру окупованого населеного пункту Манич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З початку року ОБСЄ зафіксувала понад 218 тисяч порушень на Донбасі

Безпілотник зафіксував три окремі групи вантажівок, які прямували у східному напрямку та припаркувалися поблизу кордону з РФ.

"Зокрема, серед цих транспортних засобів було 2 автомобілі типу "седан", 2 тягачі, 7 вантажівок "Камаз", 4 вантажівки "Урал", автотягач із причепом для важкої техніки ("Камаз"), що перевозив МТ-ЛБ, 3 позашляховики та 1 міні-фургон. Також було видно, що між цими транспортними засобами стояли та пересувалися люди. БПЛА зафіксував, як 2 седани прямували у західному напрямку від кордону з Російською Федерацією, потім припаркувались на узбіччі дороги та встановили неофіційний блокпост приблизно за 100 м на північний схід від місця паркування 3 груп транспортних засобів та за 3,5 км на східно-північний схід від Манича. Позашляховик від'їхав з місця парковки 3 груп транспортних засобів та попрямував на схід у напрямку кордону з Російською Федерацією, зупинившись на неофіційному блокпості. Згодом решта транспортних засобів, окрім міні-фургона, 2 позашляховиків та 1 автомобіля типу "седан", по двоє під’їжджали до неофіційного блокпоста, де контактували з присутніми там особами, а потім продовжували свій маршрут на схід", – відзвітувала СММ.

Згодом, о 1:22, два припаркованих автомобілі "седан", які розгорнули цей блокпост, розвернулися та вирушили на схід у напрямку кордону з РФ. А о 1:34 безпілоник зафіксував, як цією дорогою від кордону з Російською Федерацією у напрямку Манича на захід прямували вантажівка "Камаз" з двовісним причепом, дві вантажівки "Урал" та вантажівка "Камаз", а також позашляховик.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики заборонили представникам ОБСЄ в’їзд до двох населених пунктів

Нагадаємо, безпілотника СММ ОБСЄ вже вдруге зафіксувала колони критих брезентом вантажівок біля кордону з РФ.