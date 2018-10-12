В ОБСЄ показали колону вантажівок біля кордону з РФ

"У непідконтрольному урядові районі Донецької області неподалік від кордону з Російською Федерацією БПЛА СММ знову виявив колону вантажівок, що посеред ночі їхали ґрунтовою дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що одна з вантажівок перевозила зенітну установку.



Як повідомляв УНН, загальна кількість дітей, що загинули або отримали поранення на Сході України цього року, становить 28 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.