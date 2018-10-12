В ОБСЄ показали колону вантажівок біля кордону з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У непідконтрольному урядові районі Донецької області неподалік від кордону з Російською Федерацією БПЛА Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ виявив колону вантажівок, що посеред ночі їхали ґрунтовою дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Про це йдеться в повідомленні у Twitter організації, передає УНН.
"У непідконтрольному урядові районі Донецької області неподалік від кордону з Російською Федерацією БПЛА СММ знову виявив колону вантажівок, що посеред ночі їхали ґрунтовою дорогою, де відсутні прикордонно-пропускні пункти", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одна з вантажівок перевозила зенітну установку.
Як повідомляв УНН, загальна кількість дітей, що загинули або отримали поранення на Сході України цього року, становить 28 осіб. Про це сьогодні під час брифінгу заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.