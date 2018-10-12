В ОБСЕ показали колонну грузовиков возле границы с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В неподконтрольному правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Об этом говорится в сообщении в Twitter организации, передает УНН.
"В неподконтрольному правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из грузовиков перевозил зенитную установку.
Как сообщал УНН, общее количество детей, погибших или получивших ранения на Востоке Украины в этом году, составляет 28 человек. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.