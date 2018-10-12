В ОБСЕ показали колонну грузовиков возле границы с РФ

"В неподконтрольному правительству районе Донецкой области недалеко от границы с Российской Федерацией БПЛА СММ снова обнаружил колонну грузовиков, которые посреди ночи ехали по грунтовой дороге, где отсутствуют погранично-пропускные пункты", - говорится в сообщении.



Отмечается, что один из грузовиков перевозил зенитную установку.



Как сообщал УНН, общее количество детей, погибших или получивших ранения на Востоке Украины в этом году, составляет 28 человек. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.