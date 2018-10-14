ОБСЕ заметила колонну военных грузовиков вблизи границы с РФ

"БПЛА СММ дальнего радиуса действия снова обнаружил транспортные средства, в частности, грузовик, перевозивший бронетранспортер (БТР), которые посреди ночи въезжали в Украину и выезжали из нее грунтовой дороге в неподконтрольном правительству районе Донецкой области вблизи границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу", – говорится в отчете.

Так, около между 22:20 и 1:40 в ночь с 11 на 12 октября БПЛА обнаружил два грузовика, вероятно, "Урал", которые были припаркованы вдоль грунтовой дороги в 500 м к югу от центра оккупированного населенного пункта Маныч.

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Беспилотник зафиксировал три отдельные группы грузовиков, направлявшихся в восточном направлении и припарковались вблизи границы с РФ.

"В частности, среди этих транспортных средств было 2 автомобиля типа "седан", 2 тягача, 7 грузовиков "КамАЗ", 4 грузовика "Урал", автотягач с прицепом для тяжелой техники ("КамАЗ"), перевозивший МТ-ЛБ, 3 внедорожники и 1 мини-фургон. Также было видно, что между этими транспортными средствами стояли и передвигались люди. БПЛА зафиксировал, как 2 седана направлялись в западном направлении от границы с Российской Федерацией, затем припарковались на обочине дороги и установили неофициальный блокпост примерно в 100 м на северо-восток от места парковки 3 групп транспортных средств и в 3,5 км восточо-северый восток от Маныча. Внедорожник уехал с места парковки 3 групп транспортных средств и направился на восток в направлении границы с Российской Федерацией, остановившись на неофициальном блокпосту. Впоследствии остальные транспортных средств, кроме мини-фургона, 2 внедорожников и 1 автомобиля типа "седан", по двое подъезжали к неофициальному блокпосту, где контактировали с присутствующими там лицами, а затем продолжали свой маршрут на восток", – отчиталась СММ.

Впоследствии, в 1:22, два припаркованных автомобиля "седан", которые развернули этот блокпост, развернулись и отправились на восток в направлении границы с РФ. А в 1:34 безпилоник зафиксировал, как по этой дороге от границы с Российской Федерацией в направлении Маныча на запад шли грузовик "КамАЗ" с двухосным прицепом, два грузовика "Урал" и грузовик "КамАЗ", а также внедорожник.

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Напомним, беспилотника СММ ОБСЕ уже второй раз зафиксировала колонны крытых брезентом грузовиков возле границы с РФ.