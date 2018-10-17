Боевики продолжают препятствовать доступу наблюдателей к оккупированным территориям

"Боевики продолжают препятствовать деятельности СММ ОБСЕ по мониторингу соблюдения режима прекращения огня и отвода вооружений на оккупированных территориях", - говорится в сообщении.



Как отмечают в штабе ООС, в частности, согласно отчету СММ ОБСЕ от 16 октября 2018 года, оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах населенных пунктов Заиченко, Верхньоширокивское, Безымянное и Вознесеновка.



Напомним, ранее оккупанты не предоставили наблюдателям доступ для проведения мониторинга в районах Заиченко, Саханка, Новоазовск и Леонова.