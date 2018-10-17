У зоні ООС одеська мехбригада зазнала втрат
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 17 жовтня.УНН. Одеська 28-ма окрема механізована бригада зазнала втрат сьогодні в зоні проведення ООС. Про це кореспонденту УНН повідомив офіцер 28-ї мехбригади Олег Сидоренко.
"Сьогодні в результаті снайперського обстрілу в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців та ще одного було поранено", – зазначив офіцер.
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Нагадаємо, минулої доби в районі проведення ООС бойовики 19 разів відкривали вогонь по позиціях військ Збройних сил України. У ході бойових дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, один отримав поранення. За даними розвідки, протягом доби три бойовики знищені та ще двоє поранені.