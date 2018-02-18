В зоне АТО исчез военный - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В зоне проведения антитеррористической операции вчера исчез украинский военнослужащий.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"По информации пресс-центра штаба АТО, в одном из военных подразделений сил Антитеррористической операции выявлено отсутствие военнослужащего, в связи с чем проводятся соответствующие розыскные мероприятия", - сказал Гуцуляк.
Как сообщал УНН, в течение вчерашней суток в зоне АТО вследствие обстрелов боевиков получил ранения один украинский военный. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.