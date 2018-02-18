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У зоні АТО зник військовий - штаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. У зоні проведення антитерористичної операції вчора зник український військовослужбовець.
Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“За інформацією прес-центру штабу АТО, в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця, у зв’язку з чим тривають відповідні пошукові заходи”, — сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, упродовж вчорашньої доби в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків отримав поранення один український військовий. Його стан лікарі оцінюють як важкий.

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