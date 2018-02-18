У зоні АТО зник військовий - штаб

“За інформацією прес-центру штабу АТО, в одному з військових підрозділів сил Антитерористичної операції виявлено відсутність військовослужбовця, у зв’язку з чим тривають відповідні пошукові заходи”, — сказав Гуцуляк.

Як повідомляв УНН, упродовж вчорашньої доби в зоні АТО внаслідок обстрілів бойовиків отримав поранення один український військовий. Його стан лікарі оцінюють як важкий.