В зоне АТО погиб известный оперный певец

"Склоним головы, граждане. Большой украинец погиб сегодня, защищая Родину и каждого из нас. Василий Слипак, оперный певец с мировым именем, который 19 лет жил и работал во Франции, в Парижской опере, но с началом российской агрессии бросил европейскую карьеру и вернулся защищать Родину, погиб на фронте под Донецком в рядах "Правого сектора" , - говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердил народный депутат Украины, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук.

"Новые болезненные потери на восточном фронте. Погиб известный оперный певец и большой украинец Василий Слипак", - написал И.Мосийчук в Facebook.

Как сообщал УНН, по данным пресс-центра штаба АТО сутки, с 28 на 29 июня, боевики 51 раз обстреляли позиции украинских военных .